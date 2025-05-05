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Ученые назвали причину танцев покойника в гробу

Австралийские исследователи с помощью камер изу...

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Группа австралийских учёных во главе с Элисон Уилсон провела необычный эксперимент: исследователи установили камеры в гробы, чтобы наблюдать, как разлагается тело после смерти. Полученные кадры стали неожиданностью даже для самих авторов проекта.

На видео было видно, что тело умершего двигается — шевелятся руки, ноги, голова. Это зрелище напоминало некую танцевальную последовательность. Однако, как подчёркивают исследователи, ничего сверхъестественного в этих движениях нет.

По словам учёных, происходящее связано с естественными процессами: разложение сопровождается высыханием тканей и мумификацией, в результате чего связки теряют эластичность, а мышцы сокращаются. Это и вызывает движения конечностей, которые снаружи могут выглядеть как «танец».

Эксперимент помог не только подтвердить научные гипотезы, но и развеять мифы о мистических явлениях, якобы происходящих в гробу. Такие знания, отмечают специалисты, важны для судебной медицины, археологии и ритуальных служб, пишет Кулик.

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