Ученые назвали группу крови самых слабых людей

Учёные обнаружили, что определённая группа крови может повышать риски для здоровья и снижать продолжительность жизни.

С рождения тип крови влияет на иммунитет: некоторые группы делают организм более уязвимым, требующим постоянного контроля за здоровьем.

Самыми устойчивыми считаются I и II группы с положительным резус-фактором — они были распространены у древних людей и связаны с крепким иммунитетом.

III и IV группы с отрицательным резусом встречаются редко. Особенно IV группа, которую называют «аристократической», ассоциируется с ослабленным иммунитетом. У её носителей хуже свёртывается кровь, что повышает риск смерти от кровопотери до 28% против 11% у других.

Эксперты рекомендуют людям с IV группой крови особенно беречь здоровье и избегать рисков, пишет Кулик.