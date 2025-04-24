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Ученые назвали 3 существа, которые переживут конец света

Эти удивительные создания показывают невероятну...

pixabay

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Представьте, что наша планета переживает глобальную катастрофу. Метеоритный удар, ядерная война или вулканическая зима — всё живое исчезает. Однако есть существа, способные выжить в самых жестоких условиях.

Помпейский червь обитает в горячих подводных источниках, где температура воды достигает 100°C, а давление в 600 раз выше, чем на поверхности Земли. Эти черви используют бактерии, которые защищают их, позволяя выживать в экстремальной жаре и токсичной среде, где другие живые организмы не смогли бы существовать.

Тихоходка, или «водяной медведь», — это крошечное существо, которое может переносить температуры от -273°C до +151°C и радиацию, в 1000 раз превышающую смертельную дозу для человека. Она способна высыхать и пережидать в этом состоянии десятилетиями, выживая даже после уничтожения планеты, если прикрепится к астероиду.

Древесная лягушка зимой замерзает, её кровь и органы покрываются льдом, а сердце останавливается. Однако весной она «оживает» благодаря глюкозе, которая действует как природный антифриз. Эти лягушки могут пережить десятки лет зим, наступающих после катастроф.

Эти удивительные создания показывают невероятную силу природы, способную пережить любые кризисы. Даже если человечество исчезнет, на Земле останутся помпейские черви, тихоходки и древесные лягушки, продолжающие свою жизнь, как пишет «Кулик» со ссылкой на журнал «Популярная наука».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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