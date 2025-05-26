Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Ученые назвали 2 привычки, которые помогают сохранять стройность

В работе приняли участие свыше семи тысяч челов...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Учёные из Барселонского Института глобального здравоохранения выяснили, что ранний завтрак и поздний ужин могут играть важную роль в контроле веса. Итоги исследования опубликованы в журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (IJBNPA).

В работе приняли участие свыше семи тысяч человек в возрасте от 40 до 65 лет. В 2018 году участники подробно рассказали о своём рационе, образе жизни и режиме питания, а спустя пять лет более трёх тысяч прошли повторное обследование и обновили данные о здоровье.

Выяснилось, что у тех, кто начинал день с раннего завтрака и дольше воздерживался от приёма пищи перед сном, индекс массы тела был, как правило, ниже.

Одна из авторов исследования, Лусиана Понс-Муццо, отметила, что питание в начале дня лучше согласуется с циркадными ритмами, что улучшает сжигание калорий и помогает контролировать аппетит. Тем не менее, она предупредила, что окончательные выводы пока делать рано и рекомендации появятся после дополнительного изучения вопроса, пишет Газета.ру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

12 часов назад

Ученые подтвердили подлинность «инопланетных мумий» из Перу

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Свадьба мечты — не за миллион: подборка мест Казани для стильного торжества со скидками

почему появляются клопы в квартире причины

Новости Казани

11 часов назад

В Казани продают редкую монету за 5 миллионов рублей

Интересное в Казани

3 дня назад

“Перед вами откроются двери”: предприниматель из Казани рассказал, как окружение человека влияет на его успех в жизни и бизнесе

капитальный ремонт турбин в Казани

Не у нас

день назад

РПЦ через суд получила храм под Орлом

Лонгриды

9 часов назад

Казань в свете пикселей: как фестиваль «НУР» превратил город в цифровую галерею

Не у нас

день назад

Во Владимир привезен ковчег с мощами святителя Тихона

Не у нас

11 часов назад

Ученые рассказали, для чего древние люди строили пирамиды

Не у нас

день назад

Раскрыт секрет долголетия: как легко изменить свою судьбу
Новости Казани
день назад

Преподаватель доедет из Казани до Стамбула на велосипеде

В поездке его будет сопровождать Александр Лока...

Новости Татарстана

3 минуты назад

После драки в Татарстане было возбуждено дело

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Вечер, который не забудется: заведения Казани для настоящих гурманов

Новости Татарстана

час назад

В Челнах женился блогер, который сделал предложение девушке на высоте 500 метров

Не у нас

час назад

Ученые назвали 2 привычки, которые помогают сохранять стройность
В 5 парках Казани организуют бесплатные консуль...
Новости Казани
6 часов назад

В 5 парках Казани организуют бесплатные консультации психологов

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ руководитель задолжал зарплату 43 сотрудникам на сумму свыше 2,1 млн рублей

Фестиваль «Нур»

2 часа назад

В Казани фестиваль медиаискусства НУР продолжится до 15 июня

Не у нас

3 часа назад

Эксперты объяснили, почему некоторым людям хватает всего 3 часов сна
«Легких прогулок не обещаем, но будет интересно...
Новости Казани
4 дня назад

«Легких прогулок не обещаем, но будет интересно»: военный о службе в Африканском корпусе