Ученые назвали 2 привычки, которые помогают сохранять стройность

Учёные из Барселонского Института глобального здравоохранения выяснили, что ранний завтрак и поздний ужин могут играть важную роль в контроле веса. Итоги исследования опубликованы в журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (IJBNPA).

В работе приняли участие свыше семи тысяч человек в возрасте от 40 до 65 лет. В 2018 году участники подробно рассказали о своём рационе, образе жизни и режиме питания, а спустя пять лет более трёх тысяч прошли повторное обследование и обновили данные о здоровье.

Выяснилось, что у тех, кто начинал день с раннего завтрака и дольше воздерживался от приёма пищи перед сном, индекс массы тела был, как правило, ниже.

Одна из авторов исследования, Лусиана Понс-Муццо, отметила, что питание в начале дня лучше согласуется с циркадными ритмами, что улучшает сжигание калорий и помогает контролировать аппетит. Тем не менее, она предупредила, что окончательные выводы пока делать рано и рекомендации появятся после дополнительного изучения вопроса, пишет Газета.ру.