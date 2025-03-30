Не у нас
· 16+ · Диана Вагапова

Ученые нашли замену пересадке сердца

Американские исследователи из Университета Эмор...

Фотограф: Photo By: Kaboompics.com: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/5207102/

Подписаться на Дзен.канал

Американские исследователи из Университета Эмори сделали важный шаг в области восстановления сердечной ткани. Для своих экспериментов они использовали необычные условия Международной космической станции.

Как сообщает Vzglyad.az, работа была опубликована в журнале Biomaterials.

Ученые заметили, что в условиях микрогравитации клетки ведут себя иначе. Сначала они исследовали раковые клетки, которые в космосе показали высокую выживаемость и активно делились. Это натолкнуло команду на мысль проверить, как микрогравитация влияет на клетки сердца.

Во время двух экспериментов на МКС они изучили, как стволовые клетки превращаются в клетки сердечной мышцы, а затем — как из них формируются тканеподобные структуры. Эти открытия могут ускорить разработку новых методов лечения, позволяющих восстанавливать поврежденные участки сердца.

Если технология будет успешно развиваться, она может стать заменой пересадке сердца, что особенно важно для людей с тяжелыми формами сердечной недостаточности и тех, кто ждёт донорский орган.

Результаты показывают, что даже фундаментальные исследования в необычных условиях, как в космосе, могут привести к открытиям, способным спасти миллионы жизней.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

12 часов назад

WhatsApp 31 марта удалит «мертвые» аккаунты

Новости Казани

день назад

30 марта в Казани пройдет фестиваль, посвященный Ураза-байраму

чего не любят тараканы

Новости Казани

день назад

Пьяный пассажир, летевший из Казани в Пхукет, покусал бортпроводников

Интересное в Казани

3 дня назад

Всё дело в температуре: рассказываем, почему чередование тепла и холода весной особенно полезно

черновой ремонт цена в Москве

Новости Татарстана

11 часов назад

С 1 июля в Татарстане начнут приходить штрафы за незарегистрированных собак

Не у нас

день назад

Пять интереснейших открытий российских ученых в марте 2025 году

Новости Казани

11 часов назад

Частные клиники опасаются убытков от дополнительной нагрузки по ОМС

Новости Казани

день назад

Казань заняла 4-е место в рейтинге самых популярных мест для отдыха в России
Лонгриды
2 дня назад

«Мне 16 — и я хочу 35 тысяч»: школьники Татарстана штурмуют рынок труда

В 2025 году подростки из Татарстана не ждут, ко...

Не у нас

6 минут назад

Ученые, с помощью ИИ, научились заранее определять высокий риск остановки сердца

Не у нас

31 минуту назад

Ученые проводят исследования бездонной морской дыры Таам Джа

Не у нас

час назад

Ученые нашли замену пересадке сердца

Не у нас

3 часа назад

Ученые бьют тревогу: Венеция скоро полностью уйдет под воду
В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драк...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драку со школьниками

Не у нас

3 часа назад

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с грызунами в домах и на участках

Новости Татарстана

3 часа назад

Суд обязал мошенницу выплатить 180 тысяч пострадавшей жительнице Татарстана

Новости Казани

4 часа назад

Как не попасть на мошенников и не купить поддельные билеты в новый театр Камала?
«Если тебе комфортно – ты уже проиграл»: предпр...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Если тебе комфортно – ты уже проиграл»: предприниматель из Казани о тех, кто не выживет в бизнесе