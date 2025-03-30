Ученые нашли замену пересадке сердца

Американские исследователи из Университета Эмори сделали важный шаг в области восстановления сердечной ткани. Для своих экспериментов они использовали необычные условия Международной космической станции.

Как сообщает Vzglyad.az, работа была опубликована в журнале Biomaterials.

Ученые заметили, что в условиях микрогравитации клетки ведут себя иначе. Сначала они исследовали раковые клетки, которые в космосе показали высокую выживаемость и активно делились. Это натолкнуло команду на мысль проверить, как микрогравитация влияет на клетки сердца.

Во время двух экспериментов на МКС они изучили, как стволовые клетки превращаются в клетки сердечной мышцы, а затем — как из них формируются тканеподобные структуры. Эти открытия могут ускорить разработку новых методов лечения, позволяющих восстанавливать поврежденные участки сердца.

Если технология будет успешно развиваться, она может стать заменой пересадке сердца, что особенно важно для людей с тяжелыми формами сердечной недостаточности и тех, кто ждёт донорский орган.

Результаты показывают, что даже фундаментальные исследования в необычных условиях, как в космосе, могут привести к открытиям, способным спасти миллионы жизней.