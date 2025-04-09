Ученые нашли вещество для защиты от деменции и склероза

Учёные из Университета Миссури обнаружили, что природное соединение кемпферол, присутствующее в капусте и различных ягодах, может быть полезным при лечении нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция и боковой амиотрофический склероз (БАС). Статья с результатами исследований опубликована в журнале Acta Neuropathologica Communications.

Кемпферол известен как антиоксидант, защищающий клетки от вредного воздействия активных форм кислорода. Чтобы выяснить, как он воздействует на нервные клетки, исследователи провели лабораторные опыты с образцами, полученными от пациентов с БАС — заболеванием, разрушающим нейроны, отвечающие за движение.

Эксперименты показали, что кемпферол помогает клеткам вырабатывать больше энергии и снижает нагрузку на эндоплазматический ретикулум — клеточную структуру, где синтезируются белки. Также было зафиксировано улучшение работы нейронов, что особенно важно для пациентов с болезнью Альцгеймера, сопровождающейся ухудшением когнитивных функций.

Однако специалисты отметили, что человеческий организм плохо усваивает кемпферол из продуктов. Чтобы достичь необходимой дозировки, человеку с БАС пришлось бы ежедневно съедать от 4,5 до 5,5 килограммов капустных листьев. К тому же, молекулы кемпферола с трудом преодолевают гематоэнцефалический барьер — защитный фильтр между кровеносной системой и мозгом.

В настоящее время исследователи ищут способы повысить эффективность доставки кемпферола к нейронам. Одним из перспективных решений считается использование липидных наночастиц — миниатюрных капсул, которые уже применяются для направленного введения лекарств в организм, пишет Газета.ру.