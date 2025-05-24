Учёные нашли в Помпеях следы стрельбы из древнегреческого полибола

Итальянские археологи под руководством Адрианы Росси из Университета Кампании обнаружили на северной стене Помпей необычные углубления, которые, по их мнению, связаны с использованием древнегреческого многозарядного метательного оружия — полибола. Это устройство, созданное в III веке до н. э. Дионисием Александрийским, позволяло запускать серию стрел без перезарядки.

Найденные в каменной кладке квадратные и ромбовидные отверстия сгруппированы по 4–5 штук и не похожи на повреждения от катапульт, луков или арбалетов. С помощью 3D-сканирования и цифровой реконструкции учёные установили, что стрелы летели со скоростью около 109 м/с — намного быстрее, чем у других античных метательных орудий. Форма отверстий совпала с наконечниками стрел из римских арсеналов.

Исследователи предполагают, что стрельба могла быть испытательной, либо стрелки промахивались из-за сложности управления полиболом. В 2010 году программа «Разрушители мифов» воссоздала полибол и доказала его боеспособность, но отметила его ненадёжность.

Команда планирует осмотреть другие участки укреплений Помпей в поисках подобных следов, чтобы понять, насколько широко применялось это оружие, сообщает New-science.