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Ученые нашли в Чернобыле черных лягушек и неубиваемых червей

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Учёные продолжают исследовать животных, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, и выявляют уникальные способности к адаптации. Эти организмы демонстрируют мутации, которые помогают им выживать в условиях высокого уровня радиации.

Черные лягушки: загадка окраски

Одним из необычных открытий стали черные лягушки, впервые замеченные в 2016 году. Исследователи выяснили, что их тёмный окрас связан не напрямую с радиацией, а с уровнем загрязнения во время аварии. Такой цвет, вероятно, помогает лягушкам лучше защищаться от радиационного излучения, благодаря повышенному содержанию меланина.

Неубиваемые черви

Другой интересный объект исследования — черви, живущие в радиоактивной почве. Удивительно, что в их организмах не обнаружено следов накопленной радиации. Учёные предполагают два возможных объяснения:

  1. Эволюционная адаптация: черви могли выработать механизмы защиты от радиации в процессе длительной жизни в загрязнённой среде.
  2. Изначальная устойчивость: возможно, эти организмы обладали защитными свойствами ещё до аварии.

Что это значит для науки?

Адаптации животных в зоне отчуждения Чернобыля предоставляют учёным редкую возможность изучить влияние радиации на живые организмы. Исследования помогают понять, какие механизмы позволяют некоторым видам выживать в экстремальных условиях. Это может дать новые идеи для развития биотехнологий, включая защиту от радиации или использование таких организмов в восстановлении загрязнённых территорий.

Чернобыльская зона остаётся живой лабораторией, раскрывающей удивительные способности природы к выживанию и эволюции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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