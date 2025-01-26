Ученые нашли в Чернобыле черных лягушек и неубиваемых червей
Учёные продолжают исследовать животных, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, и выявляют уникальные способности к адаптации. Эти организмы демонстрируют мутации, которые помогают им выживать в условиях высокого уровня радиации.
Черные лягушки: загадка окраски
Одним из необычных открытий стали черные лягушки, впервые замеченные в 2016 году. Исследователи выяснили, что их тёмный окрас связан не напрямую с радиацией, а с уровнем загрязнения во время аварии. Такой цвет, вероятно, помогает лягушкам лучше защищаться от радиационного излучения, благодаря повышенному содержанию меланина.
Неубиваемые черви
Другой интересный объект исследования — черви, живущие в радиоактивной почве. Удивительно, что в их организмах не обнаружено следов накопленной радиации. Учёные предполагают два возможных объяснения:
- Эволюционная адаптация: черви могли выработать механизмы защиты от радиации в процессе длительной жизни в загрязнённой среде.
- Изначальная устойчивость: возможно, эти организмы обладали защитными свойствами ещё до аварии.
Что это значит для науки?
Адаптации животных в зоне отчуждения Чернобыля предоставляют учёным редкую возможность изучить влияние радиации на живые организмы. Исследования помогают понять, какие механизмы позволяют некоторым видам выживать в экстремальных условиях. Это может дать новые идеи для развития биотехнологий, включая защиту от радиации или использование таких организмов в восстановлении загрязнённых территорий.
Чернобыльская зона остаётся живой лабораторией, раскрывающей удивительные способности природы к выживанию и эволюции.
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