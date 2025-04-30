Ученые нашли ускоренное разрушение вечной мерзлоты в восточной Сибири

На российском Дальнем Востоке, в окрестностях Чурапчи, учёные фиксируют ускоренное таяние вечной мерзлоты, которое приводит к проседанию почвы, разрушению зданий и выбросу опасных парниковых газов. В регионе появляются характерные холмики — быляры, имеющие многоугольную форму и высотой до одного метра. Пространство между ними оседает, а сами возвышенности остаются стабильными.

Как отмечает Никита Тананаев, директор климатической лаборатории СВФУ в Якутске, именно тающие подземные льды многоугольной формы приводят к такой геометрии поверхности. Особенно тревожно, что эти деформации проявляются не только в тундре, но и в городских районах. Так, житель Чурапчи Иннокентий Посельский сообщил, что на его участке появилось около 20 таких холмов, хотя раньше здесь была ровная местность — бывшая взлётно-посадочная полоса.

Таяние мерзлоты уже напрямую влияет на инфраструктуру. Более 40% зданий на вечной мерзлоте находятся под угрозой разрушения, утверждает глава агентства по развитию Дальнего Востока Михаил Кузнецов. Дома строятся на сваях, но этого всё чаще оказывается недостаточно: появляются трещины в стенах и перекосы фундаментов.

Температура в Якутии за последние 30 лет выросла на 1,5–2 °C, что существенно ослабляет прочность мерзлоты. Это подтверждают и глобальные климатические данные — 2023 и 2024 годы стали самыми тёплыми за последние 120 тысяч лет.

Учёные предупреждают: с таянием мерзлоты в атмосферу выходит метан и углекислый газ, накапливавшиеся во льдах тысячи лет. Эти газы усиливают глобальное потепление, создавая порочный круг климатических изменений. Кроме того, таяние может нести эпидемиологическую угрозу. В 2016 году в Сибири после пробуждения спор сибирской язвы умер ребёнок — болезнь не проявлялась в этом районе более 70 лет.

Россия занимает пятое место в мире по объёму выбросов парниковых газов, и последствия уже ощутимы. Учёные планируют расширить сеть наблюдений за мерзлотой с 78 до 140 пунктов, чтобы успеть зафиксировать, как быстро исчезает этот фундамент арктических экосистем, пишет miranews.ru.