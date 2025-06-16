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Ученые нашли связь польских королей Пястов с пиктами Шотландии

Предки средневековых польских королей Пястов ок...

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Исследования ДНК могут переписать историю польской династии Пястов. Учёные, возглавляемые профессором Мареком Фиглеровичем из Познанского технологического университета, провели генетический анализ останков 33 человек, среди которых, вероятно, были представители Пястов. Оказалось, что по мужской линии они ведут своё происхождение от пиктов — кельтоязычного народа, населявшего северо-восток современной Шотландии в конце Железного века и начале Средневековья.

Генетический анализ показал, что мужская линия Пястов принадлежит редкой гаплогруппе, которая в основном встречается в Великобритании. Наиболее близким генетическим родственником первых представителей династии оказался мужчина-пикт, похороненный в Шотландии в V–VI веках. Это свидетельствует о том, что предки Пястов, вероятно, не были местного происхождения. Однако пока не ясно, когда именно они прибыли на территорию Польши — возможно, задолго до правления Мешко I.

Вместе с тем, как отметил Фиглерович, важную роль в ранней истории Пястов могли сыграть династические браки с соседними государствами, такими как Дания и Норвегия, что подчеркивает их связи с северной Европой и Англией.

Источник: Вокруг света

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