Ученые нашли способ увеличить производство молока и помочь экологии

Учёные из Университета Флориды разработали инновационную кормовую добавку для коров, которая одновременно улучшает экологическую ситуацию и увеличивает производство молока. Исследование под руководством Антонио Фачиолы опубликовано в Journal of Dairy Science.

В состав добавки вошли льняное семя и горох, богатые омега-3 жирными кислотами и белком. Эксперименты показали, что такая смесь снижает объём метана, который выделяют коровы в процессе пищеварения. Поскольку метан уменьшает энергетическую эффективность организма животных, его сокращение позволяет направить больше энергии на производство молока и мяса.

Антонио Фачиола подчеркнул, что новая добавка даёт двойную выгоду: коровы сохраняют больше энергии, а окружающая среда страдает меньше.

Для проверки эффективности добавки учёные смоделировали процессы, происходящие в желудке коровы. Один из участников проекта, Джеймс Виньярд, отметил, что лабораторные тесты позволили тщательно оценить влияние добавки на брожение кормов.

Теперь исследовательская группа планирует провести испытания в реальных условиях на фермах. Они хотят выяснить, сможет ли технология увеличить производство молока без дополнительных затрат на корма, что особенно важно в условиях роста населения и усиления продовольственной нагрузки.

Подобные разработки открывают путь к более эффективному и экологичному животноводству будущего.