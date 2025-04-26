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Ученые нашли способ увеличить производство молока и помочь экологии

Новая кормовая добавка для коров на основе льня...

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Учёные из Университета Флориды разработали инновационную кормовую добавку для коров, которая одновременно улучшает экологическую ситуацию и увеличивает производство молока. Исследование под руководством Антонио Фачиолы опубликовано в Journal of Dairy Science.

В состав добавки вошли льняное семя и горох, богатые омега-3 жирными кислотами и белком. Эксперименты показали, что такая смесь снижает объём метана, который выделяют коровы в процессе пищеварения. Поскольку метан уменьшает энергетическую эффективность организма животных, его сокращение позволяет направить больше энергии на производство молока и мяса.

Антонио Фачиола подчеркнул, что новая добавка даёт двойную выгоду: коровы сохраняют больше энергии, а окружающая среда страдает меньше.
Для проверки эффективности добавки учёные смоделировали процессы, происходящие в желудке коровы. Один из участников проекта, Джеймс Виньярд, отметил, что лабораторные тесты позволили тщательно оценить влияние добавки на брожение кормов.

Теперь исследовательская группа планирует провести испытания в реальных условиях на фермах. Они хотят выяснить, сможет ли технология увеличить производство молока без дополнительных затрат на корма, что особенно важно в условиях роста населения и усиления продовольственной нагрузки.

Подобные разработки открывают путь к более эффективному и экологичному животноводству будущего.

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