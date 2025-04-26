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Ученые нашли новый способ искать следы жизни на Марсе в минералах

Учёные протестировали новый метод поиска следов...

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Учёные нашли новый способ искать следы жизни на Марсе. Исследователи из Бернского университета разработали метод обнаружения биосигнатур с помощью лазерного абляционного ионизационного масс-спектрометра. Прибор позволяет проводить сверхточный химический анализ минералов и может использоваться на марсоходах.

Технологию протестировали на земных аналогах марсианских пород — гипсовых отложениях в Алжире. Именно такие сульфатные минералы считаются перспективными для поиска следов жизни. В образцах учёные обнаружили ископаемые нити сероокисляющих бактерий типа Beggiatoa, обычно связанных с биологическими процессами.

На раннем Марсе могли существовать условия для развития жизни. Однако, как отмечают специалисты, для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, учитывающие особенности марсианской среды, пишет planet-today.

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