Ученые нашли новый способ искать следы жизни на Марсе в минералах

Учёные нашли новый способ искать следы жизни на Марсе. Исследователи из Бернского университета разработали метод обнаружения биосигнатур с помощью лазерного абляционного ионизационного масс-спектрометра. Прибор позволяет проводить сверхточный химический анализ минералов и может использоваться на марсоходах.

Технологию протестировали на земных аналогах марсианских пород — гипсовых отложениях в Алжире. Именно такие сульфатные минералы считаются перспективными для поиска следов жизни. В образцах учёные обнаружили ископаемые нити сероокисляющих бактерий типа Beggiatoa, обычно связанных с биологическими процессами.

На раннем Марсе могли существовать условия для развития жизни. Однако, как отмечают специалисты, для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, учитывающие особенности марсианской среды, пишет planet-today.