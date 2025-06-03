Ученые нашли «капсулу времени» возрастом 600 млн лет

В Гималаях ученые нашли капли воды, заключённые в минералы около 600 миллионов лет назад, которые, вероятно, относятся к древнему океану времени глобального оледенения, известного как «Земля-снежок».

Исследование выявило, что в то время реки практически не приносили кальций в океаны, а магниевые отложения сохраняли влагу палеоокеана. Этот процесс мог способствовать активному росту цианобактерий, которые выделяли кислород.

В результате произошёл важный эволюционный скачок, приведший к появлению сложных форм жизни, сообщает «Кулик» со ссылкой на дзен-канал «Мои Гималаи».

Это открытие помогает лучше понять химический состав древних морей и изменения климата Земли. Поскольку океаническая кора обновляется примерно каждые 200 миллионов лет, большинство пород того времени исчезло.

Однако гималайские отложения сохранили уникальные свидетельства прошлого, позволяя заглянуть в водную среду древней планеты.