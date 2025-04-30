Ученые нашли документ, указывающие на второе чудо Иисуса Христа

Немецкие папирологи сделали неожиданное открытие в архивах библиотеки Гамбурга. Один из древних папирусов, ранее считавшийся обычным письмом, оказался фрагментом апокрифического Евангелия, в котором рассказывается о детстве Иисуса Христа.

Исследователи обнаружили в тексте слово «Иисус», после чего провели углублённый анализ. Выяснилось, что папирус содержит эпизод, в котором пятилетний Иисус лепит из глины воробьев. Его приёмный отец Иосиф напоминает ему о правилах субботнего покоя. Тогда мальчик оживляет сделанных из глины птиц — они разлетаются, вызывая изумление свидетелей.

Этот сюжет давно известен в апокрифических текстах — он относится к так называемому Евангелию от Фомы (детская версия). Однако до сих пор данный фрагмент не был идентифицирован в немецких архивах. Учёные подчеркивают: находка ценна исторически, но не влияет на содержание официального канона, пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание ArtNet.