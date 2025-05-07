Ученые NASA сняли странные и пугающие аномальные явления в Тихом океане

Океанологи предупреждают: климатические аномалии в Тихом океане снова изменили привычный ритм погоды на планете. В декабре 2024 года наступила Ла-Нинья — природное явление, при котором температура поверхностных вод в экваториальной зоне резко снижается. Обычно оно начинается летом, но в этот раз наступило с полугодовой задержкой.

Это означает, что до марта-апреля 2025 года планету ждёт волна аномального похолодания. Ла-Нинья может спровоцировать наводнения в одних странах и засухи с пожарами — в других. Явление меняет направление воздушных и водных масс, что влияет на сельское хозяйство, инфраструктуру и экосистемы по всему миру.