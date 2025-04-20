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Ученые: ледник Туэйтса в Антарктиде может поднять уровень океана на 3 метра

Исследователи зафиксировали удвоение темпов тая...

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В Западной Антарктиде продолжается стремительное разрушение ледника Туэйтса, одного из самых нестабильных и опасных ледяных массивов планеты. Как показали новые исследования, темпы его таяния за последние 200 лет оказались вдвое выше, чем предполагалось ранее.

Этот ледник, сравнимый по площади со штатом Флорида, удерживает колоссальный объём воды. Его полный коллапс может привести к повышению уровня Мирового океана на три метра, что поставит под угрозу существование прибрежных мегаполисов, включая Нью-Йорк, Лондон, Майами и множество других населённых пунктов.

Особую тревогу вызывает геологическая структура Туэйтса: его основание уходит вглубь почти на 2 километра ниже уровня моря, а фронтальная часть расположена на мелководье. Такая конфигурация делает его чрезвычайно уязвимым к изменениям температуры воды и морским течениям.

По мнению учёных, процесс разрушения уже может быть необратимым. Если в ближайшие годы не сократить выбросы парниковых газов, последствия для человечества будут катастрофическими, пишет govoritufa.ru.

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