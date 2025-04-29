Ученые изучают загадочные саркофаги, которые обнаружены в Антарктиде

Международная группа учёных из США, России, Китая и Индии сделала сенсационную находку в ледяных глубинах Антарктиды — были обнаружены четыре загадочных саркофага. Их поверхность оказалась способной удерживать тепло, а форма и структура артефактов свидетельствуют об использовании неизвестных современной науке технологий.

В процессе исследования учёные зафиксировали странный акустический феномен: при попадании капли воды на саркофаг возникала вибрация. Один из саркофагов удалось вскрыть — внутри находился металлический цилиндр с насечками, предположительно содержащими древний шифр.

Самым тревожным моментом стало неожиданное сообщение, появившееся на экране исследовательской станции:

"Не пробуждайте то, что спит. Наш сон должен быть вечным.", пишет "МедиаПоток".