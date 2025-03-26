Ученые: из-за гигантского разлома в Эфиопии может появиться новый океан

Учёные из Университета Лидса заявили, что часть африканского континента в будущем отделится, что приведёт к образованию нового океана.

Исследования показали, что в 2005 году в восточной Эфиопии появился тектонический разлом, который с тех пор продолжает расширяться. Специалисты отметили, что это единственный в мире разлом, который со временем может превратиться в полноценный океанический.

По словам учёных, на месте раскола уже начала формироваться океаническая кора, поскольку по плотности и составу она заметно отличается от континентальной.

Тем не менее, по оценкам исследователей, на окончательное разделение материка и формирование океана уйдёт от 5 до 10 миллионов лет. При этом, вероятнее всего, образовавшийся участок суши со временем окажется под водой, пишет Кулик.