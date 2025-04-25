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Ученые из США зафиксировали космические вспышки, схожие с проявлениями «душ»

Американские исследователи из Университета Дьюк...

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Американские учёные из Инженерной школы имени Пратта при Университете Дьюка, одного из ведущих научных центров в области космических исследований, провели масштабное исследование, результаты которого вызывают интерес не только у научного сообщества, но и у философов, уфологов и исследователей сознания. Исследование касается возможности существования «душ» в космосе.

Используя высокоточное оборудование, команда учёных регистрировала электромагнитную активность в определённых участках космоса, где фиксировались вспышки, напоминающие молнии. Эти явления были локализованы в протяжённых участках, размером в несколько километров, и отличались стабильной повторяемостью.

Исследователи пока не пришли к единому мнению о природе этих вспышек. С одной стороны, они могут быть результатом электрических разрядов или воздействия магнитных полей. С другой — некоторые специалисты осторожно выдвигают гипотезу о возможной связи с нематериальными формами энергии, в том числе — с так называемыми душами.

Подобное предположение пока не подтверждено научно, однако учёные признают: если подтвердится, что источником зафиксированных сигналов является неизвестная форма существования, это может изменить наше представление о природе жизни, её происхождении и связи с космической средой.

Хотя пока не объявлено о новых фазах проекта, исследование продолжается, и не исключено, что в ближайшее время последуют важные заявления. Вопрос о существовании «душ» вне тела и их возможной космической природе остаётся открытым — и всё больше входит в сферу научного интереса, пишет Медиа Поток.

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