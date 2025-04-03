Ученые из США рассказали о пользе употребления кофе по утрам

Исследователи из Университета Тулейна (США) пришли к выводу, что употребление кофе утром положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и может способствовать увеличению продолжительности жизни.

Специалисты проанализировали данные 40 тысяч человек, собранные за 20 лет. Оказалось, что те, кто пьёт кофе по утрам, имеют более низкий риск сердечных заболеваний. У таких людей вероятность смерти от любых причин снижена на 16 %, а от проблем с сердцем — на 31 %. При этом аналогичного эффекта не наблюдается у тех, кто пьёт кофе позже в течение дня.

Учёные связывают положительное влияние напитка с содержанием антиоксидантов, которые защищают клетки организма. Также кофе способствует улучшению метаболизма. Однако специалисты предупреждают: чрезмерное потребление может вызвать проблемы со сном, повысить артериальное давление и спровоцировать изжогу, пишет Anonsens.