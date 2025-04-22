Ученые из США назвали опасные продукты для мозга

Ученые из Университета штата Огайо провели исследование, показавшее, что высокожировая диета может негативно сказаться на памяти и вызвать воспаление мозга, даже если у человека нет хронических метаболических заболеваний, таких как диабет или ожирение.

В рамках эксперимента группы молодых и старых крыс кормили пищей с повышенным содержанием жиров в течение трех дней или трех месяцев. Удивительным было то, что кратковременное потребление такой пищи привело к когнитивным нарушениям только у пожилых животных.

Через три дня наблюдений у старых крыс уже были зафиксированы проблемы с памятью и воспалительные процессы в головном мозге. Эти изменения ухудшались при длительном потреблении жирной пищи.

Руководитель исследования, Рут Барриентос, подчеркнула, что с возрастом мозг теряет способность эффективно противостоять стрессовым факторам, вызванным неправильным питанием, что делает его более уязвимым к негативным воздействиям, пишет UfaTime.ru.