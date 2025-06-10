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Ученые из США нашли участок мозга, из-за которого стресс лишает сна и памяти

По словам Асафа Ошри, подростковый возраст крит...

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Исследование Университета Джорджии показало связь между качеством сна подростков и функционированием их мозга. Хронический недосып снижает нейронные связи в префронтальной коре, отвечающей за самоконтроль, принятие решений и эмоциональную регуляцию. Результаты опубликованы в журнале Brain and Behavior.

В исследовании участвовали более 2800 подростков, которые носили фитнес-трекеры и проходили МРТ. Родители предоставили данные о поведенческих особенностях детей.

Выводы показали, что плохой и короткий сон снижает функциональные связи в ключевых областях мозга.

Ученых обеспокоили данные о том, что мальчики и старшие подростки чаще страдают от недосыпа и имеют более выраженные поведенческие проблемы.

По словам Асафа Ошри, подростковый возраст критичен для мозга, и недосып может ухудшить когнитивные функции и эмоциональную регуляцию.

Учёные подчеркивают необходимость программ по гигиене сна для подростков, чтобы предотвратить проблемы с поведением и психическим здоровьем, пишет Газета.ру.

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