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Ученые из России создали аналог лекарства от 11 видов рака

Фармацевтическая компания «Р-Фарм» представила ...

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Российские учёные совершили важный шаг в области онкологии — создан аналог одного из самых востребованных и дорогостоящих противоопухолевых препаратов — пембролизумаба. Новый препарат разработан фармацевтической компанией «Р-Фарм», об этом сообщила вице-президент компании Лариса Смирнова.

Пембролизумаб применяется при лечении 11 видов злокачественных опухолей, включая рак лёгких, меланому и опухоли головы и шеи. Однако его высокая стоимость серьёзно ограничивает доступ к терапии: до 10% медицинского бюджета может уходить на закупку этого препарата.

Разработка биоаналога позволит снизить затраты на лечение в два раза, что делает его более доступным для системы здравоохранения и самих пациентов. При этом Россия уже обладает технологическими возможностями для производства таких препаратов, особенно по мере истечения сроков действия патентов на оригинальные медикаменты.

Компания «Р-Фарм» подчёркивает, что новый препарат соответствует высоким стандартам качества, и уверена в его эффективности. Биоаналог пембролизумаба может стать прорывом в борьбе с онкозаболеваниями, открыв дорогу к массовому и доступному лечению в российских клиниках, пишет newsinfo.ru.

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