Учёные из России нашли способ добывать нефть из сланцев прямо в недрах

Исследователи из «Сколтеха» разработали технологию, позволяющую извлекать нефть из горючих сланцев, преобразуя кероген — твёрдую органику — прямо в самом месторождении. Для этого в породу подают воду в сверхкритическом состоянии — при температуре около 350 °C и давлении до 300 атмосфер.

Как рассказала представительница центра Елена Мухина, в ходе эксперимента удалось почти полностью превратить кероген в жидкую нефть и извлечь её из пласта. По её словам, горючие сланцы — распространённые в России породы, но извлекать из них нефть сложно из-за низкой пористости и твердой структуры углеводородов.

Разработка направлена на ускорение и упрощение добычи в таких условиях и может дать толчок к освоению ранее труднодоступных залежей.



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