Ученые из России изобрели дефибриллятор АНД-25 с подсказками

Росздравнадзор одобрил дефибриллятор АНД-25, разработанный УОМЗ (холдинг «Ростех»). Как сообщает «Медвестник», устройство оснащено голосовыми и визуальными подсказками, что делает его удобным для врачей и прошедших базовое обучение реанимации.

Прибор автоматически анализирует сердечный ритм и подает сигнал о необходимости разряда. Для непрофессионалов предусмотрены 84 голосовых команды и визуальные инструкции, включая «Нажмите мигающие кнопки» и «Подсоедините электроды».

АНД-25 можно использовать в медучреждениях, МЧС, санитарной авиации, а также в школах и детсадах. Устройство компактно, легко в управлении и быстро набирает энергию для разряда.

Сейчас модель готовится к серийному выпуску, объем первой партии зависит от заказов.