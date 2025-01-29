Ученые из Питера изобрели сорбент, помогающий утилизировать опасные отходы

Специалисты из Санкт-Петербурга представили уникальный сорбент, который эффективно устраняет нефтяные пятна с воды и твердых поверхностей. Первоначально разработка предназначалась для ликвидации утечек на нефтепроводах, так как ежегодно в России фиксируется около 10 тысяч таких инцидентов.

Профессор кафедры физики СПбГУПТД Александр Гребенкин объяснил, что сорбент не только впитывает нефтепродукты, но и формирует из них комки. Это позволяет легко собирать отработанный материал с помощью сеток. Эксперименты показали, что средство очищает поверхность всего за две минуты.

Разработку уже отправили в Анапу, где идет борьба с экологической катастрофой. Ученые предлагают рассыпать порошок над загрязненными участками с помощью дронов, а также использовать сети для более эффективного сбора нефтяных остатков. Сорбент можно применять в любых погодных условиях — ветер и волны не мешают его действию.