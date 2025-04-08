Ученые из Нидерландов подтвердили существование другого мира

Группа исследователей из Нидерландов пришла к выводу, что существование сознания после смерти — не просто теория.

Нейропсихологи Ривас, Дирвен и Смит проанализировали свыше 70 историй людей, переживших клиническую смерть. Многие из них рассказывали, что ощущали выход из тела и продолжали «жить» без физической оболочки.

Особый интерес у учёных вызвала ситуация, произошедшая во время операции на сердце. Врач по имени Руди констатировал смерть пациента и сообщил об этом родным. Однако вскоре аппаратура снова зафиксировала сердцебиение, хотя никаких реанимационных мероприятий не проводилось.

Оживший пациент позже рассказал, что помнит всё, что происходило в операционной. Он воспроизвёл действия медперсонала и даже упомянул записи медсестры — несмотря на то, что его глаза были закрыты. Этот случай привлёк внимание мировых учёных и стал объектом углублённого исследования, пишет Кулик.