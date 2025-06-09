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Ученые из Китая изобрели маску, которая может менять внешность

Маска изготовлена из...

pixabay

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Китайские ученые разработали маску, способную в реальном времени менять внешность человека.

Она поддерживает восемь лицевых образов, переключаемых через программу, и полностью закрывает лицо, позволяя обходить системы распознавания.

Маска изготовлена из силикона с термохромными микрокапсулами, меняющими оттенок кожи под действием тепла. Форму лица изменяют внутренние слои за счёт газа, выделяемого при нагревании аммиачного раствора.

Смена образа занимает несколько минут, изменение цвета кожи — чуть дольше. Получившийся облик существенно отличается от оригинала.

Ученые работают над улучшением: хотят исключить токсичный аммиак и добавить функции мимики.

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