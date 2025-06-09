Ученые из Китая изобрели маску, которая может менять внешность

Китайские ученые разработали маску, способную в реальном времени менять внешность человека.

Она поддерживает восемь лицевых образов, переключаемых через программу, и полностью закрывает лицо, позволяя обходить системы распознавания.

Маска изготовлена из силикона с термохромными микрокапсулами, меняющими оттенок кожи под действием тепла. Форму лица изменяют внутренние слои за счёт газа, выделяемого при нагревании аммиачного раствора.

Смена образа занимает несколько минут, изменение цвета кожи — чуть дольше. Получившийся облик существенно отличается от оригинала.

Ученые работают над улучшением: хотят исключить токсичный аммиак и добавить функции мимики.