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Ученые из КФУ и ПНИПУ разработали защиту от коррозии для нефтегазовой отрасли

Коррозия — одна из главных проблем нефтегазовой...

pixabay.com

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Специалисты из ПНИПУ и КФУ совместно с коллегами из Китая и Ирана разработали инновационный ингибитор коррозии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПНИПУ.

Основой вещества стал гуммиарабик — природный полимер, образующий защитную пленку на металле даже в малых концентрациях. По словам профессора ПНИПУ Дмитрия Мартюшева, он эффективно предотвращает разрушение оборудования в разных средах.

Коррозия — одна из главных проблем нефтегазовой отрасли, вызывающая до 25% аварий. Современные ингибиторы часто содержат токсичные вещества, поэтому ученые ищут безопасные альтернативы, включая гуммиарабик, крахмал и целлюлозу.

Чтобы усилить защитные свойства ингибитора, исследователи добавили в гуммиарабик полиуретан, создав три варианта соединений. Испытания показали, что чистый гуммиарабик снижает скорость коррозии на 74%, а с добавлением полиуретана — до 94-95%. Лучший результат показала формула с 17,2% полиуретана.

По словам старшего научного сотрудника КФУ Абдолрезы Фархадиана, модифицированный ингибитор обладает высокой эффективностью и может применяться в газовой промышленности.

Исследование поддержано Минобрнауки РФ и Национальным фондом естественных наук Китая.

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