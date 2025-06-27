Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Ученые из Канады нашли древнейшую кору Земли

Учёные подтвердили гипотезу о древнейшей земной...

Подписаться на Дзен.канал

Вопрос о происхождении и возрасте земной коры долгое время был предметом обсуждений среди учёных. Международная комиссия по стратиграфии рассматривает серые гнейсы Акасты в Канаде как переходный слой к архейской эре. В этих породах нашли осколки цирконов, возраст которых более четырёх миллиардов лет. Эти минералы могли быть частью первичной земной коры, которая исчезла везде, кроме одной местности.

Геологи долго считали, что первичная кора не сохранилась, так как её уничтожили метеоритные удары, произошедшие около четырёх миллиардов лет назад. Однако новые исследования показывают, что небольшой фрагмент этой коры всё же сохранился в Нуввуагитугском зеленокаменном поясе на северо-востоке Канады, на берегу Гудзонова залива. Породы этой области содержат элементы, похожие на те, что формируют океанское дно.

Исследования показали, что возраст этих горных пород — от 3,77 до 4,3 миллиардов лет, что соответствует катархейскому времени. Возраст был определён с помощью изотопного метода. Ученые использовали изотопы самария и неодима, чтобы датировать образцы. Результаты подтверждают, что эта часть земной коры сохранялась с того времени.

Источник: Naked Science.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Россияне узнали о признаках шпионского ПО в телефоне

Интересное в Казани

день назад

Храп, боли, асимметрия лица: рассказываем, как незаметные проблемы с челюстью разрушают здоровье

интересные места в троицке

Не у нас

день назад

Пермская епархия защитилась в суде от претензий по святой воде

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане женщина в нетрезвом виде убила супруга трубой

замер шума цена в Москве

Не у нас

20 часов назад

Россияне в Абхазии жалуются на кражу трусов и неудобства

Не у нас

день назад

Китай показал дрон размером с комара

Не у нас

день назад

Ученые из Калифорнии восстановили речь парализованного

Новости Казани

день назад

В Татарстане подготовились к угрозам БПЛА во время Дня молодежи
Новости Татарстана
7 минут назад

В Татарстане планируют рейды по нетрезвым водителям

В Татарстане планируются массовые рейды по нетр...

Новости Казани

7 минут назад

Мигрантов, создающих очередь в казанском МФЦ, успокаивает Росгвардия

Интересное в Казани

день назад

Храп, боли, асимметрия лица: рассказываем, как незаметные проблемы с челюстью разрушают здоровье

Не у нас

17 минут назад

Протоиерей Александр Никольский объяснил важность целомудрия до брака

Не у нас

22 минуты назад

Отец Николай предупреждал о будущем Церкви и государства
Пожарные Татарстана ликвидировали пять возгоран...
Новости Татарстана
день назад

Пожарные Татарстана ликвидировали пять возгораний за сутки

Не у нас

27 минут назад

Священники призывают отказаться от привычки лгать

Не у нас

32 минуты назад

Ученые из Канады нашли древнейшую кору Земли

Не у нас

37 минут назад

Ученые нашли источник ртутного загрязнения в Арктике
Интересное в Казани
6 дней назад

Глаз дёргается, спина ноет: реальный способ перезагрузки для тех, кто забыл, что такое отдых