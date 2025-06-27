Ученые из Канады нашли древнейшую кору Земли

Вопрос о происхождении и возрасте земной коры долгое время был предметом обсуждений среди учёных. Международная комиссия по стратиграфии рассматривает серые гнейсы Акасты в Канаде как переходный слой к архейской эре. В этих породах нашли осколки цирконов, возраст которых более четырёх миллиардов лет. Эти минералы могли быть частью первичной земной коры, которая исчезла везде, кроме одной местности.

Геологи долго считали, что первичная кора не сохранилась, так как её уничтожили метеоритные удары, произошедшие около четырёх миллиардов лет назад. Однако новые исследования показывают, что небольшой фрагмент этой коры всё же сохранился в Нуввуагитугском зеленокаменном поясе на северо-востоке Канады, на берегу Гудзонова залива. Породы этой области содержат элементы, похожие на те, что формируют океанское дно.

Исследования показали, что возраст этих горных пород — от 3,77 до 4,3 миллиардов лет, что соответствует катархейскому времени. Возраст был определён с помощью изотопного метода. Ученые использовали изотопы самария и неодима, чтобы датировать образцы. Результаты подтверждают, что эта часть земной коры сохранялась с того времени.

Источник: Naked Science.