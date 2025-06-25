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Ученые из Калифорнии восстановили речь парализованного

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе...

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Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе создали инновационный мозговой имплантат, который помогает людям, потерявшим способность говорить из-за болезни, не только говорить снова, но и петь с нужными эмоциями и интонациями. Это важное достижение в области нейропротезирования, которое уже прошло испытания на одном пациенте, сообщает журнал Nature.

Имплантат состоит из четырех микроэлектродных массивов, имплантированных в область мозга, отвечающую за речь. Он улавливает мозговые сигналы, даже если человек не может произнести слова, и с помощью искусственного интеллекта преобразует их в речь. Устройство также передает эмоции, интонации и даже пение. Например, пациент смог спеть несколько мелодий в разных тональностях и воспроизвести звуки, которые отсутствуют в языке, такие как "хм" или "ух".

Технология не может читать мысли, но она распознает мозговые команды, направленные на произнесение слов. На данный момент систему протестировали только на одном пациенте с боковым амиотрофическим склерозом, но в будущем ученые планируют расширить исследование на других больных.

Эта разработка дает надежду миллионам людей, потерявших речь, и может стать важным шагом к восстановлению полноценного общения.

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