Ученые из Дании нашли свидетельства реального Рагнарека

Датские исследователи провели научную работу, в ходе которой были выявлены признаки масштабной климатической аномалии, произошедшей полтора тысячелетия назад.

Учёные предполагают, что эти события могли послужить основой для мифа о Рагнарёке. Этот важный этап в скандинавской мифологии, несмотря на свою трагичность, имеет большое значение. Предание о Рагнарёке описывает природные катаклизмы и гибель богов, включая Одина и Тора.

Для своих исследований специалисты изучили годичные кольца датских дубов и сравнили полученные данные с образцами льда из Гренландии. Они обнаружили свидетельства глобального снижения температуры, которое произошло в период с 539 по 541 год нашей эры.

Вероятно, именно резкое похолодание стало причиной массовой миграции местного населения в другие регионы. Археологические находки того времени указывают на то, что люди надеялись на лучшее будущее и совершали жертвоприношения богам, чтобы вернуть тепло солнца, сообщает МедиаПоток.