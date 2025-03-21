Ученые из Чехии выяснили, какую группу крови больше всего любят клещи

Специалисты из Чехии пришли к выводу, что клещи чаще выбирают жертв с определённой группой крови. Тем, кто любит проводить время на природе — гулять в лесу, устраивать пикники или выезжать с питомцами за город, — стоит учитывать этот фактор.

Исследователи Масарикова университета в Брно отметили, что вопрос предпочтений клещей по группе крови ранее редко попадал в поле зрения учёных. Однако, по их мнению, эта тема заслуживает внимания, ведь клещи являются переносчиками почти пяти десятков различных заболеваний. Наиболее известные из них — болезнь Лайма, энцефалит и эрлихиоз, поражающие различные системы организма.

Эксперимент проводили с использованием клещей, собранных в пригороде Брно. В лабораторных условиях паразитам предлагали кровь нескольких добровольцев с разными группами. Результаты показали, что чаще всего клещи выбирали кровь группы A (второй), тогда как группа B (третья) оказалась для них наименее интересной. Эти выводы были подтверждены несколькими повторными опытами.

Авторы подчеркнули, что работа носит предварительный характер, но уже сейчас может стать основой для разработки новых методов защиты от укусов клещей и профилактики заболеваний, которые они распространяют, пишет Доктор Питер.

Как клещи находят жертву?

Они ориентируются на тепло тела, запах, уровень влажности, вибрации и даже, в некоторых случаях, на тень. Особенно много их в лиственных и смешанных лесах, а вот в хвойных они встречаются реже.

Мнение о том, что клещи нападают с деревьев — всего лишь миф. На самом деле они прячутся в траве, на кустах или цветах и легко цепляются за проходящего мимо человека. После этого клещ начинает медленно ползти по телу, выбирая место, где кожа тоньше и теплее — чаще всего это область за ушами, подмышки, затылок, локтевые сгибы или пах. На поиски идеального участка у него может уйти до 30 минут.

Чтобы снизить вероятность укуса, стоит выбирать закрытую одежду. Если на коже появилось покраснение, припухлость или другое подозрительное изменение — это может быть признаком укуса. Важно не медлить и аккуратно удалить клеща как можно скорее.