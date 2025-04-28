Ученые из Бостона представили новый подход к консервации донорских легких

На ежегодной конференции Международного общества трансплантологов сердца и легких в Бостоне был представлен новый подход к консервации донорских легких. Методика, получившая название нормотермической экс-виво перфузии легких с последующей оксигенацией под давлением (nEVLP-HOPE), показала отличные результаты в сравнении с традиционными методами.

Для оценки эффективности новой методики были проанализированы данные 12 процедур, выполненных с использованием nEVLP-HOPE, и результаты контрольной группы легких, пересаженных без перфузионной обработки. Исследование показало, что методика HOPE является безопасной и эффективной, обеспечивая легкие в жизнеспособном состоянии после нормотермической EVLP.

Джитте Дженнекенс, один из ведущих специалистов, подчеркнула, что будущие исследования будут направлены на выявление оптимальной стратегии консервации для различных категорий донорских легких.

Методика nEVLP-HOPE представляет собой усовершенствованную версию сохранения донорских органов, позволяющую увеличить время их пригодности для трансплантации. Это особенно важно в условиях нехватки донорских органов и сложностей с их логистикой.

Источник: dzen.ru