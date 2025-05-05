Ученые омолодили кожу 53-летней женщины до состояния 23-летней

Учёные из Кембриджского университета добились значимого результата в сфере антивозрастной медицины. В ходе эксперимента им удалось омолодить клетки кожи 53-летней женщины до состояния, сопоставимого с кожей 23-летнего человека. Об этом сообщает BBC со ссылкой на научные источники.

Разработка основана на технологии IPS, появившейся в 2006 году. Тогда клетки взрослого человека превращались в стволовые при 50-дневной химической обработке. Однако в новом исследовании учёные использовали всего 12 дней обработки, чтобы избежать полного переформатирования клеток. Результат — выраженное омоложение без потери идентичности клеток.

Авторы предупреждают: технология требует доработки, так как возможны риски, включая онкологические осложнения. Исследования продолжаются, и команда работает над безопасными способами её применения, особенно для лечения хронических ран и возрастных нарушений.

Ключевую роль в процессе, по данным источников, играют гены, регулирующие старение. Однако детали методики пока не разглашаются.