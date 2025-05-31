Ученые из Японии заявили, что за 30 минут нехитрых упражнений можно сжечь жир

Согласно данным Pravda.Ru, исследователи из университета Синсю создали метод, который называется «интервальная ходьба» (ВВТ).

Суть этой тренировки — поочерёдное выполнение трёх минут быстрой ходьбы, максимально интенсивной, но без бега, и трёх минут ходьбы в более спокойном темпе для восстановления дыхания. В общей сложности выполняется пять таких циклов, что занимает около получаса.

Специалисты отмечают, что этот метод подходит людям всех возрастов, включая пожилых, и не требует никакого дополнительного оборудования.

В отличие от традиционной или скандинавской ходьбы, японская техника основана на принципах высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT), где сменяются нагрузки и отдых. Это способствует более быстрому сжиганию гликогена и жиров, улучшению работы сердечно-сосудистой системы, ускорению обмена веществ и повышению потребления кислорода. В итоге такая ходьба помогает сжигать больше калорий за меньшее время, пишет Пенза-Пресс.