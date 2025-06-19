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Учёные исследуют потемнение Мирового океана за последние 20 лет

Пятая часть Мирового океана потемнела за послед...

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Учёные использовали спутниковые данные и цифровое моделирование для анализа изменений в глубине освещённых зон Мирового океана. Исследования показали, что за последние 20 лет более 20% Мирового океана — около 75 миллионов квадратных километров — потемнело. Это явление связано с изменениями в верхнем слое океана, что затрудняет проникновение света в воду.

Причинами потемнения могут быть активное цветение водорослей, загрязнение, перепады температур, увеличение осадков и планктона. Также в ходе исследования было выяснено, что на 9% территории фотические зоны сократились более чем на 50 м, а на 2,6% — на 100 м. В то же время около 10% Мирового океана, наоборот, посветлело.

Изменения в океане влияют на морскую экосистему, особенно на животных, жизнь которых зависит от света. Снижение глубины освещённых зон заставляет их искать свет в верхних слоях воды, что приводит к конкуренции за ресурсы.

Наибольшие изменения произошли в верхней части Гольфстрима, а также вокруг Арктики и Антарктики. Потемнение также наблюдается в прибрежных зонах и закрытых морях, таких как Балтийское море.

Источник: trends.rbc.ru

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