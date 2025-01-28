Ученые: исследование показало резкий подъем Антарктиды

Ученые выяснили, что из-за активного таяния ледников в Антарктиде происходит подъем суши — освобожденная от тяжести льда, она постепенно выходит из-под воды.

Этот процесс несет серьезные риски: подъем суши и растаявшие ледники могут увеличить уровень мирового океана на 40%. Более того, масштабы проблемы зависят от объема потребления ископаемого топлива.

Если ситуация останется стабильной, уровень воды поднимется почти на два метра к середине текущего тысячелетия. Однако при худшем сценарии мировой океан может вырасти на 19,5 метра, что приведет к глобальным последствиям.

Для замедления этих процессов ученые предлагают ряд мер, включая сокращение выбросов парниковых газов, что является одним из ключевых шагов в борьбе с изменением климата.