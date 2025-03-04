Ученые исследовали гены более 300 чернобыльских собак

Группа ученых под руководством профессора Тимоти Муссо провела анализ ДНК более 300 собак, живущих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Исследования показали значительные генетические отличия этих животных от собак, обитающих в обычных условиях. Наиболее выраженные изменения были зафиксированы у собак, находящихся в районах, расположенных рядом с Чернобыльской АЭС и городом Припять.

Ученые выделили две изолированные популяции: одна из них обитает в непосредственной близости от атомной станции и в самом Припяти, в то время как другая живет в Чернобыле, примерно в 15 километрах от станции. Генетический обмен между этими популяциями оказался крайне ограниченным, что, по мнению исследователей, связано с высоким уровнем радиации в этом регионе.

Анализ показал, что в популяцию этих собак регулярно поступают гены западноевропейских пород, что свидетельствует о том, что в зону отчуждения время от времени попадают новые особи. Это подчеркивает сложное взаимодействие экосистемы Чернобыльской зоны с внешними факторами.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят более точно понять, как радиация влияет на эволюционные процессы. Однако остается открытым вопрос о том, происходят ли аналогичные изменения у других животных, населяющих Чернобыльскую зону, пишет mk-mari.ru