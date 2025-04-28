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Ученые хотят создать вакцины против смертельно опасных родственников Эболы

Исследование показало, что существующая вакцина...

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Американские специалисты из Военного института Уолтера Рида вместе с учёными других научных учреждений провели масштабное исследование эффективности вакцины против вируса Эбола. Результаты работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Филовирусы, включая Эболу и Марбург, остаются одними из самых смертоносных патогенов, вызывая вспышки с летальностью до 88%. При этом эффективных методов терапии до сих пор крайне мало.

В рамках исследования протестировали двухкомпонентную вакцину Janssen Ebola на 583 добровольцах из шести стран. Препарат подтвердил высокую эффективность против вируса Эбола, однако оказался практически бесполезным против других филовирусов, таких как вирус Судана, Бундибугио и Марбург. Аналогичные результаты показали анализы крови переболевших Бундибугио.

Руководитель исследования, доктор Темби Мдлули, подчеркнула: для защиты от всех филовирусов потребуется создание принципиально новой вакцины. Разработку осложняет древнее происхождение этих вирусов и их способность легко преодолевать межвидовые барьеры.

Несмотря на ограниченные возможности существующих препаратов, учёные считают исследование важным шагом. Оно позволило глубже понять механизмы иммунного ответа и определить приоритетные направления для создания универсальной вакцины против смертельно опасных инфекций, пишет gazeta.ru.

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