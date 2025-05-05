Ученые Гарварда назвали год начала всех бед в истории человечества

Группа исследователей из Гарвардского университета выяснила, какой год стал самым тяжелым для человечества за всю зафиксированную историю. По их оценке, это 536 год нашей эры — время, когда Землю охватили холод, тьма и разрушения.

Именно тогда, как показывают исторические и климатические данные, Европа и часть Азии на 18 месяцев оказались в полумраке. Солнце перестало прогревать землю, теряя яркость до уровня луны. Средняя температура упала почти на 2,5 градуса, что стало катастрофой для сельского хозяйства и экосистем.

Историки называют этот период самым холодным за последние 2500 лет. Последствия оказались масштабными: урожаи были уничтожены, начался голод, усилились эпидемии, включая вспышки чумы на востоке бывшей Римской империи.

Спустя несколько лет, в 539 году, началась серия извержений вулкана в Исландии. Вулканы выбросили огромное количество пепла, который поднялся в атмосферу и повлиял на климат ещё в 540 и 547 годах. Землю также потрясли землетрясения и наводнения, которые завершили череду катастроф, затронувших целые цивилизации.

Учёные подчёркивают, что этот период может служить напоминанием о хрупкости климата и важности готовности к глобальным природным потрясениям, пишет Кулик.