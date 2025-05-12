Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Ученые допустили существование «зеркальной» Вселенной, движущейся назад во времени

Учёные предполагают, что при Большом взрыве воз...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Группа исследователей под руководством южноафриканского астрофизика Нила Турока выдвинула смелую теорию о существовании «зеркальной» или «Антивселенной» — альтернативной реальности, которая могла возникнуть одновременно с нашей в момент Большого взрыва.

Согласно гипотезе, эта Вселенная существует по другую сторону времени — её движение происходит в обратном направлении по временной оси. Несмотря на невозможность физического контакта с ней, учёные считают, что она может влиять на нашу Вселенную.

Главным доказательством считается аномально высокое количество нейтрино — почти неуловимых частиц, зафиксированных в космосе. Предполагается, что именно они связаны с тёмной материей, которая остаётся одной из главных загадок современной физики.

Если теория окажется верной, то среди нейтрино должен существовать безмассовый тип, который пока не зафиксирован. Учёные отмечают, что в настоящее время известен лишь нижний предел массы этой частицы. Эксперименты продолжаются, и они могут привести к открытию второго мира, существующего параллельно нашему.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Старцы рассказали, что ждет Россию в XXI веке

Новости Казани

день назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

правила уборки после дезинсекции

Не у нас

23 часа назад

Продажи автобусов в России в апреле обвалились на 56% по сравнению с 2024 годом

Интересное в Казани

3 дня назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу

продвижение на озон в Ростове-на-Дону

Не у нас

16 часов назад

Химик назвал химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане готовят крупные штрафы для «уклонистов» от работы в госклиниках

Новости Татарстана

20 часов назад

Боец из Нижнекамска Анатолий Пучкин награжден медалью Суворова за участие в СВО

Не у нас

17 часов назад

Комплекс HAARP «Оружие Армагеддона» может устроить аномалии по всему миру
Новости Казани
день назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Горожанам советуют проявлять бдительность

Не у нас

37 минут назад

В России разработали первую отечественную закваску для йогурта из сыворотки

Не у нас

42 минуты назад

Ученые предложили новую теорию черных дыр без сингулярности

Не у нас

42 минуты назад

Ученые допустили существование «зеркальной» Вселенной, движущейся назад во времени

Не у нас

47 минут назад

Ученые создали препарат, продлевающий жизнь на 20% за счёт замедления старения
В Татарстане живет мужчина по имени Победа, род...
Новости Татарстана
47 минут назад

В Татарстане живет мужчина по имени Победа, родившийся 9 мая 1945 года

Не у нас

17 часов назад

Химик назвал химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Не у нас

17 часов назад

Физики объяснили, как из хаоса возникла упорядоченная Вселенная

Не у нас

17 часов назад

Комплекс HAARP «Оружие Армагеддона» может устроить аномалии по всему миру
Тайный код города: где в Казани учатся искусст...
Интересное в Казани
4 дня назад

Тайный код города: где в Казани учатся искусству быть “здесь и сейчас”