Ученые допустили существование «зеркальной» Вселенной, движущейся назад во времени

Группа исследователей под руководством южноафриканского астрофизика Нила Турока выдвинула смелую теорию о существовании «зеркальной» или «Антивселенной» — альтернативной реальности, которая могла возникнуть одновременно с нашей в момент Большого взрыва.

Согласно гипотезе, эта Вселенная существует по другую сторону времени — её движение происходит в обратном направлении по временной оси. Несмотря на невозможность физического контакта с ней, учёные считают, что она может влиять на нашу Вселенную.

Главным доказательством считается аномально высокое количество нейтрино — почти неуловимых частиц, зафиксированных в космосе. Предполагается, что именно они связаны с тёмной материей, которая остаётся одной из главных загадок современной физики.

Если теория окажется верной, то среди нейтрино должен существовать безмассовый тип, который пока не зафиксирован. Учёные отмечают, что в настоящее время известен лишь нижний предел массы этой частицы. Эксперименты продолжаются, и они могут привести к открытию второго мира, существующего параллельно нашему.