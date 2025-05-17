Ученые: до конца 21 века Земля столкнется с глобальным потеплением

По мнению экспертов, вероятность того, что температура на планете поднимется выше порогового значения в 1,5°C уже в ближайшие пять лет, оценивается в 70%. Исследователи подчёркивают, что времени на предотвращение серьёзных климатических последствий остаётся всё меньше.

Такой прогноз сделали учёные из Института Пауля Шеррера в Германии. Они разработали одни из самых детализированных климато-экономических моделей с использованием суперкомпьютера, обработавшего обширные данные, касающиеся климата, глобальной энергетики и экономики. Анализ также включал сведения о более чем 1200 энергетических технологиях и методах сокращения выбросов парниковых газов.

Моделирование охватило 15 регионов мира и сгенерировало 4000 различных вариантов развития ситуации до конца XXI века. Всего было обработано 700 гигабайт информации, как сообщает журнал «Наука».

Главное отличие этого исследования — глубокий анализ неопределённостей. В моделях учитывались не только экономический рост и демографические изменения, но и влияние политических решений, динамика цен на технологии и темпы внедрения альтернативной энергетики. Всего исследование охватило 18 ключевых факторов неопределённости и более 72 000 переменных.

Модели были построены с применением метода Монте-Карло — статистического подхода, который помогает спрогнозировать вероятные сценарии будущего и оценить эффективность различных стратегий в меняющихся условиях.

Основной вывод учёных неутешителен: без немедленных действий по сокращению выбросов и переходу к устойчивым источникам энергии человечество почти наверняка столкнётся с необратимыми климатическими изменениями, пишет Кулик.