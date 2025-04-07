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Ученые: динозавры в Крыму исчезли позже всех

Палеонтолог Богдан Зайцев отметил, что...

pixabay

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Хотя считается, что динозавры жили на суше, большая часть европейской России в ту эпоху была покрыта морем, поэтому их следы здесь редкость. Но Крым стал исключением — на полуострове обнаружили уникального травоядного динозавра рябининогадроса, не имеющего аналогов.

По мнению учёных, он обитал здесь от 70 до 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания. Почему динозавры сохранились в этом регионе дольше, остаётся неясным.

Его останки — кости ног и пальцев — хранятся в Москве. Палеонтолог Богдан Зайцев отметил, что динозавр достигал 7 метров и не проявлял признаков карликовости, характерной для островных форм. Это может указывать на недавнее появление вида в регионе — после отступления моря.

Также известно всего две надёжные находки динозавров в Крыму: на горе Беш-Кош и в Первомайском карьере. Редкость объясняется отсутствием подходящих отложений — скорее всего, кости попадали в морскую среду с суши.

По данным геофизиков, Крым продолжает двигаться в сторону Турции. Через миллионы лет на месте Чёрного моря могут появиться горы, пишет gazetacrimea.ru.

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