Ученые: человек после остановки сердца продолжает мыслить

Люди, побывавшие на грани жизни и смерти, нередко описывают яркие вспышки света и ощущение движения по темному тоннелю. Эти переживания говорят о том, что даже при остановке сердца мозг еще способен работать: он продолжает думать и сохраняет базовые рефлексы.

Однако, если сердце не запускается снова, уже через несколько минут начинается отмирание клеток мозга из-за нехватки кислорода.

Даже если медики успеют вернуть человека к жизни, последствия могут быть тяжелыми. Из-за кислородного голодания нередко страдает центральная нервная система, что может привести к потере слуха, зрения, нарушению речи и другим серьезным сбоям.

Американские ученые провели необычное исследование: к системе искусственного кровообращения подключили тела свиней, умерших 12 часов назад. В результате в их мозге удалось зафиксировать слабую электрическую активность, которая сохранялась на протяжении полутора суток. Об этом сообщает mk-mari.ru.