Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Ученые: человек после остановки сердца продолжает мыслить

Американские ученые провели необычное исследова...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Люди, побывавшие на грани жизни и смерти, нередко описывают яркие вспышки света и ощущение движения по темному тоннелю. Эти переживания говорят о том, что даже при остановке сердца мозг еще способен работать: он продолжает думать и сохраняет базовые рефлексы.

Однако, если сердце не запускается снова, уже через несколько минут начинается отмирание клеток мозга из-за нехватки кислорода.

Даже если медики успеют вернуть человека к жизни, последствия могут быть тяжелыми. Из-за кислородного голодания нередко страдает центральная нервная система, что может привести к потере слуха, зрения, нарушению речи и другим серьезным сбоям.

Американские ученые провели необычное исследование: к системе искусственного кровообращения подключили тела свиней, умерших 12 часов назад. В результате в их мозге удалось зафиксировать слабую электрическую активность, которая сохранялась на протяжении полутора суток. Об этом сообщает mk-mari.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

У экс-хоккеиста "Ак Барса" могло остановиться сердце из-за наркотиков

Интересное в Казани

день назад

«Умный дом» без доплат: рассказываем, как казанцы получили цифровой апгрейд уже после покупки квартиры

смесь с борной кислотой от тараканов и яйцом

Лонгриды

11 часов назад

«Почему кредиты превращаются в долговую яму? Экономист из РТ объясняет, как не попасть в капкан»

Интересное в Казани

2 дня назад

Бизнес-конференция «СТАРТ» в Казани: более 4000 участников уже в деле!

монтаж душевой кабины цена за работу в Москве

Новости Казани

17 часов назад

17-летний подросток в Казани остался без аттестата из-за решения матери

Новости Татарстана

18 часов назад

Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев попал под атаку дрона

Не у нас

19 часов назад

В Тихом океане ученые нашли жуткое нечто

Не у нас

час назад

Ученые: человек после остановки сердца продолжает мыслить

Новости Казани

день назад

В Казани на время могут остановить движение метрополитена
Лонгриды
11 часов назад

«Почему кредиты превращаются в долговую яму? Экономист из РТ объясняет, как не попасть в капкан»

Финансовая грамотность — это не просто навык, а...

Не у нас

час назад

Выяснилось, что будет, если Земля начнет вращаться быстрее

Интересное в Казани

день назад

«Умный дом» без доплат: рассказываем, как казанцы получили цифровой апгрейд уже после покупки квартиры

Не у нас

час назад

Ученые: человек после остановки сердца продолжает мыслить

Не у нас

16 часов назад

Нефтекамец избил женщину до разрыва мочевого пузыря и не разрешил вызвать скорую
В Челнах руку рабочего «намотало» на станок
Новости Татарстана
9 минут назад

В Челнах руку рабочего «намотало» на станок

Не у нас

17 часов назад

Казанские спортсмены оказались в 6 этапе шоу «Титаны» на ТНТ

Новости Казани

17 часов назад

17-летний подросток в Казани остался без аттестата из-за решения матери

Новости Казани

17 часов назад

В Казани суд присяжных оправдал 5 фигурантов дела «бригады Джамая»
В Казани 8 и 9 октября состоится первый форум «...
Новости Казани
29 минут назад

В Казани 8 и 9 октября состоится первый форум «Татарстан – Индия»