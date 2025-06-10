Ученые: Чашка фасоли в день защитит сердце и снизит холестерин

Исследование, проведенное учеными из Иллинойсского технологического института, подтвердило пользу фасоли для здоровья сердца и обмена веществ. Результаты исследования были представлены на конференции Американского общества питания (ANS). Согласно данным, регулярное потребление одной порции бобовых в день может снизить уровень холестерина и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей с преддиабетом.

В исследовании приняли участие 72 добровольца с диагнозом преддиабет. Они были разделены на группы, одна из которых ежедневно употребляла одну чашку нута, другая — черной фасоли. Контрольная группа получала порцию риса. В ходе 12-недельного эксперимента у участников, потреблявших бобовые, были зафиксированы заметные улучшения здоровья.

У группы, употребляющей нут, наблюдалось значительное снижение уровня общего холестерина в крови, что важно для профилактики атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. В то время как в группе, потреблявшей черную фасоль, снизился уровень интерлейкина-6 — белка, который является ключевым маркером системного воспаления, часто сопутствующего нарушениям обмена веществ.

При этом уровень глюкозы в крови у обеих групп не изменился, что подтверждает, что бобовые не вызывают резких скачков сахара в крови.

Исследователи пришли к выводу, что включение фасоли в ежедневный рацион может стать простым и доступным способом коррекции нарушений липидного обмена и борьбы с хроническим воспалением, что особенно важно для людей с преддиабетом. Фасоль является ценным источником растительного белка и клетчатки, которая помогает выведению «плохого» холестерина и нормализует работу пищеварительной системы.

Благодаря низкому гликемическому индексу, бобовые оказывают мягкое влияние на уровень сахара в крови, что делает их идеальным продуктом для поддержания здоровья, сообщает Science XXI.