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Ученые были потрясены, когда обнаружили необычную мумию в Египте

Археологи были потрясены находкой необычной мум...

Фотограф: Shvets Anna: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/2570068/

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Археологи были потрясены находкой необычной мумии в Долине царей в Луксоре. Её останки, завернутые в бинты с редким узором, до сих пор вызывают множество вопросов у учёных.

Личность погребённого остаётся неустановленной, однако известно, что при жизни он занимал высокое положение в обществе. Надпись на могиле может означать «Башири» или «Нену», но исследователи пока не пришли к единому мнению.

Эту мумию обнаружил египтолог Говард Картер ещё в 1919 году — за три года до находки гробницы Тутанхамона. Как сообщает Daily Mail, техника обёртывания тела уникальна: повязки на лице сложены в узор, напоминающий пирамиды, что подчёркивает особое отношение к усопшему. Его статус также подтверждает широкий воротник из бусин и застёжек в форме соколиных голов, а также передник с изображениями богинь Исиды и Нефтиды, сопровождающих мумию.

Долгое время учёные не решались развернуть бинты, чтобы не повредить редкие свидетельства метода бальзамирования. Поэтому были использованы рентген и компьютерная томография. Исследование показало, что при жизни этот человек был ростом около 152 см и жил во времена династии Птолемеев (II–III век до н. э.), когда искусство мумификации достигло своего расцвета.

Несмотря на все эти открытия, имя и точный статус усопшего остаются тайной, и разгадка может потребовать дальнейших исследований.

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