Ученые бьют тревогу: Венеция скоро полностью уйдет под воду
Фотограф: hitesh choudhary: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1144265/
К следующему столетию привычные туристические маршруты по Италии могут измениться — Венеции, возможно, больше не будет. По прогнозам специалистов из Итальянского института геофизики и вулканологии (INGV), к 2150 году город и его окрестности могут полностью уйти под воду.
В докладе учёных говорится, что уровень моря может подняться на 3,47 метра, затопив до 226 квадратных километров суши. Такие цифры сопоставимы с масштабными наводнениями, которые уже происходили в городе — в 1966 и 2019 годах.
Но дело не только в изменении климата. Дополнительную угрозу создаёт проседание земли, на которой стоит Венеция. Этот процесс ускоряется и уже достигает 7 мм в год, что приводит к всё более частым затоплениям и усложняет жизнь местных жителей и туристическую деятельность.
Чтобы спасти город, специалисты предлагают срочно модернизировать защитную систему MOSE — комплекс подвижных барьеров, созданный для защиты Венеции от высоких приливов. Система начала строиться в 2003 году, но на этапе реализации столкнулась с критикой экологов, что чуть не поставило проект под угрозу закрытия.
Сейчас MOSE работает на пределе возможностей, и дальнейшая судьба Венеции зависит от того, насколько быстро власти примут меры по усилению защиты. Без этого один из самых известных городов мира может исчезнуть.
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