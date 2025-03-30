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Ученые бьют тревогу: Венеция скоро полностью уйдет под воду

К следующему столетию привычные туристические м...

Фотограф: hitesh choudhary: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1144265/

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К следующему столетию привычные туристические маршруты по Италии могут измениться — Венеции, возможно, больше не будет. По прогнозам специалистов из Итальянского института геофизики и вулканологии (INGV), к 2150 году город и его окрестности могут полностью уйти под воду.

В докладе учёных говорится, что уровень моря может подняться на 3,47 метра, затопив до 226 квадратных километров суши. Такие цифры сопоставимы с масштабными наводнениями, которые уже происходили в городе — в 1966 и 2019 годах.

Но дело не только в изменении климата. Дополнительную угрозу создаёт проседание земли, на которой стоит Венеция. Этот процесс ускоряется и уже достигает 7 мм в год, что приводит к всё более частым затоплениям и усложняет жизнь местных жителей и туристическую деятельность.

Чтобы спасти город, специалисты предлагают срочно модернизировать защитную систему MOSE — комплекс подвижных барьеров, созданный для защиты Венеции от высоких приливов. Система начала строиться в 2003 году, но на этапе реализации столкнулась с критикой экологов, что чуть не поставило проект под угрозу закрытия.

Сейчас MOSE работает на пределе возможностей, и дальнейшая судьба Венеции зависит от того, насколько быстро власти примут меры по усилению защиты. Без этого один из самых известных городов мира может исчезнуть.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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