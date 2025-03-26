Уязвимы даже зубные щетки: мошенники научились подключаться к «умным» кормушкам

Системы «умного дома» и современные гаджеты могут представлять опасность для пользователей, предупредил эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. По его словам, даже такие устройства, как автоматическая кормушка для животных, могут передавать данные злоумышленникам при наличии уязвимостей.

Некоторые производители выпускают технику с ошибками в коде, что открывает хакерам доступ к личной информации. Дащенко сообщил, что специалисты находили уязвимости в популярных моделях кормушек — через них можно было следить за владельцами и управлять устройством. Также фиксировались взломы видеонянь и домашних камер. Уязвимыми могут быть даже смарт-зубные щётки. Один взломанный гаджет может открыть доступ ко всей домашней сети.

В МВД добавили, что через такие устройства хакеры создают ботнеты, используют их для майнинга криптовалют и DDoS-атак. Кроме того, преступники могут отслеживать присутствие людей дома для подготовки краж.

Эксперты советуют покупать умные устройства у проверенных брендов, менять стандартные пароли и регулярно устанавливать обновления. Дащенко подчеркнул важность настройки Wi-Fi: смена имени сети и пароля, отключение удалённого доступа к роутеру, использование шифрования WPA2. Также важно читать пользовательские соглашения и защитить смартфон, через который управляются гаджеты.

По данным Pioneer, умные системы особенно популярны среди женщин — более 63% опрошенных предпочитают жильё с цифровыми решениями, пишет АиФ.