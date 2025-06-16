Уязвимость в iMessage открыла доступ к слежке за журналистами
Apple устранила серьезный баг в приложении «Сообщения», который позволял незаметно шпионить за представителями СМИ. Данный сбой, получивший номер CVE-2025-43200, использовался злоумышленниками для заражения устройств через отправку медиафайлов по iMessage.
Как выяснили специалисты Citizen Lab, вредоносная программа Graphite, разработанная израильской компанией Paragon, позволяла получить скрытый доступ к сообщениям, камере, микрофону и геолокации. В числе пострадавших оказался итальянский журналист Чиро Пеллегрино и ещё один известный репортёр из Европы — оба получили от Apple предупреждение о попытках взлома.
Позже стало известно, что итальянские спецслужбы действительно использовали Graphite в рамках расследований, включая дела, связанные с терроризмом. Однако они отвергли обвинения в слежке за прессой. На этом фоне Paragon приостановила сотрудничество с Италией.
Источник: Ferra.ru
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